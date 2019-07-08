РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В Подольске сотрудники полиции вручили цветы многодетной коллеге ко Дню семьи, любви и верности, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В УМВД России по Подольску имеются профессиональные династии и дружные многодетные семьи. В гости к одной из них в рамках празднования Дня семьи, любви и верности отправились сотрудники полиции и представители общественного совета при УМВД.

«В семье госинспектора группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску Юлии и ее мужа Артура растут трое замечательных детей – две дочери и шестилетний сын», – говорится в сообщении.

Супруги познакомились на службе еще в 1997 году, когда Юлия пришла работать по контракту на должность следователя во 2 отдел полиции Подольска.

«Она не только создала крепкую, дружную семью, но и ежедневно вносит свой вклад в безопасность дорожного движения родного города. С 2007 года она работает в ГИБДД, последние несколько лет – в группе пропаганды безопасности дорожного движения», – отмечается в сообщении.

Полицейские вручили многодетной маме цветы, а детям – сладкие подарки для совместного семейного чаепития.