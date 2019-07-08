РИАМО - 8 июл. Супружеские пары из Подмосковья, прожившие в браке более 25 лет, получили медали «За любовь и верность» в ходе областного праздника «День семьи, любви и верности» в доме правительства Московской области, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Сегодня в России и Московской области празднуется День семьи, любви и верности. Это праздник, в который традиционно чествуют семьи, прожившие в любви, согласии, в долгом браке, чествуют молодоженов <…>, отдают дань семье. Здесь, в доме правительства Московской области, мы чествуем семьи, которые прожили в совместном браке 50, 60, 65 и более лет», - сказала начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Она также отметила, что федеральную общественную награду «За любовь и верность» вручают десяти парам, юбилярам семейной жизни в Московской области.

В качестве ведущей мероприятия выступила советский и российский диктор и телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

«Сегодня наша страна отмечает хороший праздник. Он настоящий, жизненный, наш День семьи, любви и верности», - отметила Шатилова.

На мероприятии также присутствовал советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России, художественный руководитель и председатель художественного совета Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

«Я, прожив свою очень долгую жизнь, к сожалению, не могу похвастать столь долгим браком, как у пар, которых здесь много сидит награжденных, и ненагражденных сколько еще пар, которых здесь нет сегодня, которых мы тоже от души поздравляем, которые прожили такую долгую, счастливую жизнь», - подчеркнул Дунаевский.

Каждая супружеская пара представляла свой муниципалитет. Таким образом, в доме правительства Подмосковья собрались семьи из Волоколамского округа, Истры, Королева, Лобни, Химок, Подольска, Серпухова, Солнечногорска, Талдомского городского округа и Электрогорска.

На мероприятии присутствовал советский и российский актер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

«Я знаю, что здесь ветераны личной, совместной семейной жизни в этой аудитории. Я, кстати, тоже ветеран. У меня совсем недавно, на днях, случилось тридцатилетие моих отношений с моей супругой Мариной, поэтому я смело могу разделить этот праздник», - поделился Харатьян.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу.