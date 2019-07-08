РИАМО - 8 июл. Супружеские пары из Подмосковья, прожившие в браке более 25 лет, получили медали «За любовь и верность» в ходе областного праздника «День семьи, любви и верности» в доме правительства Московской области, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
«Сегодня в России и Московской области празднуется День семьи, любви и верности. Это праздник, в который традиционно чествуют семьи, прожившие в любви, согласии, в долгом браке, чествуют молодоженов <…>, отдают дань семье. Здесь, в доме правительства Московской области, мы чествуем семьи, которые прожили в совместном браке 50, 60, 65 и более лет», - сказала начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.
Она также отметила, что федеральную общественную награду «За любовь и верность» вручают десяти парам, юбилярам семейной жизни в Московской области.
В качестве ведущей мероприятия выступила советский и российский диктор и телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.
«Сегодня наша страна отмечает хороший праздник. Он настоящий, жизненный, наш День семьи, любви и верности», - отметила Шатилова.
На мероприятии также присутствовал советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России, художественный руководитель и председатель художественного совета Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
Каждая супружеская пара представляла свой муниципалитет. Таким образом, в доме правительства Подмосковья собрались семьи из Волоколамского округа, Истры, Королева, Лобни, Химок, Подольска, Серпухова, Солнечногорска, Талдомского городского округа и Электрогорска.
На мероприятии присутствовал советский и российский актер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян.
«Я знаю, что здесь ветераны личной, совместной семейной жизни в этой аудитории. Я, кстати, тоже ветеран. У меня совсем недавно, на днях, случилось тридцатилетие моих отношений с моей супругой Мариной, поэтому я смело могу разделить этот праздник», - поделился Харатьян.
День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу.
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