РИАМО - 8 июл. В Жуковском 5 и 6 июля проходили Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских-2019», спортсмены из Подмосковья завоевали 20 медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Всего в соревнованиях участвовали 350 спортсменов.

«Золотые медали покорились Валерии Андреевой в беге на 400 метров с барьерами, Дмитрию Тарабину в метании копья, Илье Мудрову в прыжках с шестом, Елизавете Царевой и Денису Лукьянову в метании молота, Анастасии Николаевой в беге на 100 метров с барьерамии Елене Седовой в беге на 5 тысяч метров», — говорится в сообщении.

Серебро завоевали Николай Орлов в метании копья, Алена Лутковская в прыжках с шестом, Софья Палкина в метании молота, Николай Вербицкий в беге на 800 метров и Максим Сидоров в толкании ядра.

Обладателями бронзовых медалей стали Сергей Дубровский в беге на 800 и 1,5 тысячи метров, Алексей Федоров в тройном прыжке, Ирина Колесниченко в беге на 400 метров с барьерами, Алена Лысенко и Андрей Романов в метании молота, Евгения Соловьева в толкании ядра и Светлана Симакова в беге на 5 тысяч метров.

«Мемориал братьев Знаменских» традиционно является одним из центральных стартов легкоатлетического сезона для российских спортсменов. В этом году в Жуковский съехались 350 атлетов со всей России. Радует не только количество медалей, завоеванных представителями Московской области, но и то, что для некоторых из них достижения на этом турнире являются путевками на международные соревнования», — отметил министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что ярким достижением стала победа Дениса Лукьянова в метании молота с результатом 78 метров 30 сантиметров, которая обеспечила ему попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио.