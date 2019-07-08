РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 июл. В городском округе Котельники организовали четыре пункта приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается на официальной странице администрации Котельников в соцсети «ВКонтакте».

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

«В Котельниках сбор ведется в четырех пунктах сбора по адресам: микрорайон Белая Дача, дом №3; микрорайон Силикат, дом №32; микрорайон Ковровый, дома №№12, 4. Все пункты работают с понедельника по субботу с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Терпящие бедствие в Иркутской области нуждаются в постельных принадлежностях, полотенцах, чулочно-носочных изделиях, одежде для детей и взрослых, школьных принадлежностях, гигиенических средствах. Также им необходимы спальные мешки, пластиковая посуда и столовые приборы.

«Важно, чтобы предметы из списка гуманитарной помощи были новыми или в отличном состоянии – постиранные и поглаженные, с товарной биркой», – заключается в сообщении.