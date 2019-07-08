РИАМО – 8 июл. Движение автомобилей в зоне строительства развязки на 43 километре трассы М-7 «Волга» в подмосковном Обухове изменили, максимальная скорость движения в зоне дорожных работ – 40 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«В районе строительства транспортной развязки на 43 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Обухове с 8 июля меняется схема организации движения. Транзитный транспорт по автомагистрали М-7 в зоне дорожных работ будет идти по суженной до четырех полос проезжей части (по 2 полосы в каждом направлении)», – отмечается в сообщении.

Подъезды к трассе по дороге Р-109 Анискино – Монино – Электроугли с улицы Ленина и Кудиновского шоссе на 43 километре закрыты.

«Пересечь федеральную трассу можно на обустроенном перекрестке на 42 километре по временным объездным дорогам от улицы Ходорова (с северной стороны) и от Кудиновского шоссе (с южной стороны). Перекресток регулируется светофором, разрешены повороты направо и налево», – дополняется в материале.

Максимальная скорость движения в зоне дорожных работ – 40 километров в час.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными и строго следовать установленной схеме движения.

В мае 2019 года началась активная фаза строительства транспортной развязки на 43 километре федеральной автодороги «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Искусственное сооружение позволит развести транспортные потоки в разные уровни.

«Проезд по трассе в районе городского поселения Обухово Богородского городского округа станет сквозным и более безопасным. Окончание строительства намечено на конец 2020 года», – уточняется в сообщении.

Благодаря новой развязке, строящейся по типу «обжатый клеверный лист», региональная дорога Р-109 Анискино – Монино – Электроугли (Монинское шоссе) пройдет над федеральной трассой М-7 по 56-метровому четырехполосному путепроводу.

«Четыре съезда на М-7 «Волга» и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение во всех направлениях», – заключается в пресс-релизе.