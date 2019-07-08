РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 июл. В подмосковном Королеве стартовал конкурс красоты и материнства «Миссис Королев – 2019», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник в городском округе состоялось торжественное открытие конкурса красоты и материнства «Миссис Королев – 2019». На нем участниц приветствовали глава муниципалитета Александр Ходырев, президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина, директор конкурса в Королеве Ирина Снаэри.

«В нашем городе живут красивые и успешные женщины, которые воспитывают хороших умных детей. Хочу поблагодарить за такой конкурс, за идею, за возможность нашим мамам показать себя во всей красе. Город наш славен не только покорением космоса, учеными, у нас еще живут прекрасные женщины. Я думаю, что это только начало и такие праздники станут традицией», – сказал Ходырев.

Почетные гости перерезали красную ленточку, участницы конкурса показали творческие номера, спели песни.

Финал конкурса пройдет 7 сентября на стадионе «Вымпел». До этого момента участниц ждут мастер-классы, фотосессии, творческие и музыкальные конкурсы, экскурсии и многое другое.