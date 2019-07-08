РИАМО – 8 июл. Сотрудники Госадмтехнадзора приняли участие в акции «Школа ЖКХ нашего двора» в муниципалитетах Подмосковья, инспекторы разъясняли жителям процедуры включения дворов в программу благоустройства на будущий год, работы УК, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Так, 6 июля управляющие организации области разъясняли жителям основы жилищного законодательства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора рассказывали жителям о надзорных мероприятиях по предотвращению парковки автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями, о проверке состояния и содержания детской игровой инфраструктуры, применяемых мерах к нарушителям в сфере благоустройства», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Например, в городском округе Ивантеевка более 200 человек пришли на импровизированную праздничную площадку «школы» у дома 2 по улице Новоселки-Слободка.

«Кроме вопросов по содержанию жилищного фонда, с жителями города обсуждались вопросы комплексного благоустройства дворов, процедуры включения дворов в программу благоустройства на будущий год, работы управляющих компаний по содержанию территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам», – уточняется в материале.

В Подольске акция проходила по 25 адресам, рассредоточенным по всем микрорайонам округа. К представителям Госадмтехнадзора Московской области обратились 23 жителя города.

«Вопросы касались предотвращения несанкционированных навалов мусора и борьбы с парковками на газонах. Решить на месте удалось 21 проблему жителей, две взяты в работу отделом со сроком исполнения до 15 июля 2019 года», – добавляется в пресс-релизе.

В Коломенском городском округе инспекторы ведомства также приняли участие в акции на улице Заставная, где рассказали жителям о реализации программы «Светлый город», мобильном приложении «Народный инспектор», нарушение тишины гражданами, полномочиях административных комиссий.

Кроме того, была предоставлена информация о ходе благоустройства дворовых территорий и требования по безопасному содержанию детских игровых площадок.