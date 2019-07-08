РИАМО - 8 июл. В Государственном университете «Дубна» открылась летняя компьютерная школа «Аналитик больших данных Дубна-2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Организаторами также выступили Лаборатория информационных технологий ОИЯИ, некоммерческое партнерство «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в городе Дубне», РЭУ имени Г.В. Плеханова при участии управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и администрации муниципалитета.

«До 13 июля студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели университетов будут осваивать аналитику больших данных, разбираться в распределенных и высокопроизводительных вычислениях, создавать «озера» данных, проводить анализ данных наблюдения. Также программа школы ориентирована на изучение данных цифровой экономики и данных научных экспериментов на установках класса мегасайенс», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, летняя компьютерная школа стала одним из первых мероприятий консорциума «IT-образование – XXI век». Его создали осенью 2018 года с участием 16 российских вузов из первой сотни лучших университетов России.

«Мы живем в период взрывного роста объемов информации. Задача построения в России цифровой экономики является вызовом, требующим развития в стране технологической культуры работы с большими объемами данных. <…> А Объединенный институт ядерных исследований, который расположен в подмосковной Дубне, является одним из мировых «законодателей мод» в сфере высокопроизводительных вычислений и аналитики больших данных», — добавил Хромов.

В качестве преподавателей приглашены ведущие ученые российских университетов, национальных исследовательских центров и международных научных организаций. Наряду с лекциями будут проводиться практические занятия. Запланированы экскурсии в Лабораторию информационных технологий и Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ, где создается ускорительный комплекс мегапроекта NICA, а также в ОЭЗ «Дубна».

В работе школы примут участие более 100 человек, по результатам лучшие студенты и молодые ученые будут приглашены поучаствовать в профильных международных конференциях.