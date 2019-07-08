РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске с 9 по 18 июля будут проводиться консультационные встречи с жителями по вопросам подачи заявок на соискание премии «Наше Подмосковье», сообщается на сайте администрации округа.

В Подмосковье 3 июня стартовала подача заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». В этом году каждый соискатель может представить только один проект. Инициативная группа проекта – это один из критериев его оценки. В 2019 году проекты подаются в четырех номинациях: экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв.

«В Подольске с 9 июля пройдут информационно-консультационные встречи с жителями по порядку приема проектов на участие в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Так, 9 июля консультацию проведут в территориальном управлении администрации «Кузнечики», 10 июля – в территориальном отделе «Стрелковский» в поселке Быково, 11 июля – в теруправлении «Климовск» для жителей части «Весенняя», 15 июля – в территориальном отделе «Львовский», 16 июля – в территориальном отделе «Дубровицкий», 17 июля – в теруправлении «Климовск» для жителей части «Гривно», а 18 июля – в теротделе «Лаговский»», – говорится в сообщении.

Встречи будут проходить в 17:00. В данный момент жители округа подали на соискание премии 81 заявку.

«Для участия необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализовывать социально значимый проект, подать его на сайте: https://наше-подмосковье.рф. Прием заявок продлится до 4 августа», – поясняется в материале.