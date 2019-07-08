РИАМО – 8 июл. В Москве водителю такси, обвиняемому в совершении разбоя в отношении пассажира, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте МВД России.

«Ранее сообщалось о раскрытии сотрудниками УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве разбоя в отношении пассажира такси с использованием сильнодействующих веществ», – говорится в сообщении.

По поступившей в полицию информации о доставлении в медицинское учреждение мужчины с признаками сильного отравления сотрудники полиции незамедлительно организовали проведение оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили подозреваемого в совершении данного преступления.

«Им оказался водитель такси, перевозивший потерпевшего. После разъяснительной работы с его родственниками гражданин явился в территориальный отдел полиции», – добавляется в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», водителю предъявлено обвинение.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.