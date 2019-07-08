РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. Активисты подмосковного Подольска подали более 80 заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», сообщается на сайте администрации округа.

В Подмосковье 3 июня стартовала подача заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». В этом году каждый соискатель может представить только один проект. Инициативная группа проекта – это один из критериев его оценки.

«В данный момент подана 81 заявка от соискателей премии из городского округа Подольск. В 2019 году проекты подаются в четырех номинациях: экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв», – говорится в сообщении.

Для участия необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализовывать социально значимый проект, подать его на сайте https://наше-подмосковье.рф. Прием заявок продлится до 4 августа, а с 12 августа по 20 сентября пройдет презентация проектов. Торжественная церемония награждения состоится 4 ноября.