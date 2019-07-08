РИАМО - 8 июл. В День борьбы с аллергией министерство здравоохранения Московской области подготовило рекомендации, как отличить аллергию от простуды и избавиться от симптомов недуга, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

«Большинство проблем аллергия приносит в весенние месяцы в период цветения. Важно вовремя распознать недуг, отличить его от простуды: и в том, и в другом случае возникает насморк, кашель, чиханье. В одном случае причиной становятся вирусы, в другом – пыльца», — отметила аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская.

Обычная простуда проходит через неделю-две, а при аллергии насморк, кашель и слезотечение могут длиться месяцами, пока в воздухе есть пыльца.

Чтобы избежать обострения аллергии, в период цветения растений лучше воздерживаться от походов в лес и поездок за город. Необходимо ограничить пребывание на улице в сухую жаркую погоду и в утренние часы, поскольку в это время концентрация пыльцевых аллергенов наиболее высокая.

При выходе на улицу лучше использовать солнцезащитные очки. После улицы нужно промывать слизистые носа и глаз, принимать душ. Обязательно ежедневно проводить в квартире влажную уборку.

Приступы аллергии могут развиться и летом — из-за ягод.

«В начале лета отмечается резкий рост количества обращений к врачу. Аллергия на ягоды проявляется по-разному: кожный зуд и жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, чихание и зуд в носу, рвота, боли в животе, диарея, сыпь на коже, приступ бронхиальной астмы, отеки различной локализации. Чаще всего аллергическая реакция на ягоды появляется у малышей до 3-х лет», — пояснила Малиновская.

Причина аллергии у детей – недостаток ферментов в организме и повышенная проницаемость слизистой желудочно-кишечного тракта. С возрастом происходит созревание ферментных систем, ребенок легче усваивает продукты, и аллергия может исчезнуть.

Среди ягод самыми аллергенными выступают клубника и садовая земляника. Менее аллергенны малина, белая и красная смородина, крыжовник, черника.

Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, ягоды необходимо подвергнуть термической обработке, лучше пить из них компот и есть варенье. При таком способе приготовления белки-аллергены разрушаются, а сам продукт лучше усваивается.

Детям первого года жизни ягоды лучше не давать. Начальная доза – несколько капель протертой ягоды. Постепенно количество можно увеличивать. Если нет проблем, можно прикармливать, начиная с половины чайной ложки в сутки, постепенно увеличивая порцию пюре. Однако даже при малейших симптомах аллергии ягоды следует исключить из меню. При первых симптомах аллергии следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

«Многих пугают мучительные кожные пробы для выбора правильной тактики лечения аллергии. Но к пробе нужно правильно подготовиться, все рекомендации вам даст врач. На предплечье наносится капелька с аллергенами, скарификатором делается легкая царапина, без крови. Если реакция на аллерген есть, то она сразу проявится. На сегодня это самый точный вид диагностики», — добавила врач.