РИАМО - 8 июл. Офтальмологи Мытищинской больницы вылечили отек сетчатки у 42-летнего мужчины из Королева, тем самым избавив его от развития глаукомы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступил пациент, страдающий артериальной гипертензией. Мужчина почувствовал снижение зрения. В апреле он был обследован с помощью оптической когерентной томографии. Офтальмологи выявили макулярный отек - посттромботическая ретинопатия с макулярным отеком.

«Это заболевание возникает вследствие тромбоза ветвей вен в сетчатке. Человек видит туман перед глазами, острота зрения значительно снижается, вены при этом темнеют и значительно расширены. И если заболевание не лечить, то в зоне пораженного сосуда могут появиться новообразованные сосуды, а впоследствии глаукома», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Мытищинской больницы Минздрава Московской области Елена Митяева.

Она отметила, что в рамках лечения офтальмологи Мытищинской больницы сделали две инъекции ингибиторов ангиогенез с интервалом в месяц. Это препараты, подавляющие рост новообразованных сосудов и тем самым уменьшающие отек сетчатки. Сейчас отек полностью рассосался, отмечается 100% зрение.

«Повышенное давление — гипертония — служит одним из факторов снижения остроты зрения. Внутренняя оболочка глаза, сетчатка, отвечает за восприятие изображения. В сетчатке, как и в других органах, есть сосуды, и при закупорке ее вены, может произойти безболезненное снижение зрения до слепоты. Глаукома развивается в 20-25%, если не лечить последствия тромбоза», — подчеркнула Митяева.

За минувший месяц в офтальмологическом отделении Мытищинской больницы провели подобное лечение семи пациентам. Сейчас им необходимо соблюдать рекомендации кардиолога, чтобы избежать подобных и более серьезных осложнений.