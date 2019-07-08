РИАМО – 8 июл. В Центре содействия строительству правительства Подмосковья прошла рабочая встреча с представителями Италии: Бруно Галарди и Рикардо Самиоло, коллеги из Италии выбрали регион для строительства завода по производству комплектующих для котельного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Мы хотим построить хорошее итальянское предприятие на базе Московской области. Ваш регион интересен с точки зрения баланса: приемлемая цена и ресурсность с точки зрения человеческого капитала: много специалистов. Нам важно, кто будет собирать оборудование. Мы потратили много времени, чтобы выбрать место для организации бизнеса и выбрали Московской регион», – отметил Галарди.

В свою очередь министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, в настоящий момент выполняются работы по проектированию объекта.

«Итальянское предприятие планирует получить разрешение на строительство в 2019 году. Расположится завод в Ленинском районе, городском поселении Горки Ленинские на территории индустриального парка М-4», – уточняется в материале.