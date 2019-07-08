РИАМО – 8 июл. В подмосковном Реутове ревнивец пытался заживо сжечь соперника, которого застал с женой в собственной квартире, сообщает РЕН ТВ.

«Злоумышленник увидел свою супругу в кровати с другим мужчиной и поджег его», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, он спал с подругой, с которой только-только познакомился, а в какой-то момент она разбудила его, потому что загорелся матрас. У него обгорели пальцы

При этом потерпевший догнал злоумышленника и ногами сбил ревнивца. В результате медицинская помощь понадобилась обоим соперникам.

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