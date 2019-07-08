РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Глава Королева Александр Ходырев проконтролировал ход строительства нового детского сада на 190 мест, уже возведен первый этаж трехэтажного здания, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник Ходырев провел выездное совещание и проверил, как ведутся работы по строительству нового детского сада на месте бывшего сада «Белочка».

«Приоритетной задачей в городе считаю развитие социальной сферы, реконструкцию и строительство учреждений здравоохранения и образования. В частности, строительство нового детского сада на 190 мест. Уже возведен первый этаж, в сроки строители укладываются, темпами строительства на сегодняшний день я удовлетворен. Развитие социальных объектов в городе будем продолжать», – сказал Ходырев.

В новом здании детского сада предусмотрены отдельные спортивный и музыкальный залы, современный пищеблок и медицинский блок. На территории будет размещено восемь игровых площадок. В саду будут работать две ясельные группы. В здании будут обеспечены нормы пожарной безопасности и видеонаблюдение. Строительство нового детского сада предусмотрено государственной программой «Образование Подмосковья».

Детский сад возводится на 190 мест. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение.

Строительство детского сада осуществляется в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Королев.