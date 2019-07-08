РИАМО - 8 июл. Закон о запрете алкоэнергетиков оправдал себя, он продиктован заботой о здоровье граждан, сообщил РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Накануне ряд стран – участниц Евразийского экономического союза поддержал идею о возвращении в продажу алкоэнергетиков на территории России. Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС.

«В данном случае снова, как это часто бывает, сталкиваются, с одной стороны, экономические интересы, а с другой – позиция, продиктованная заботой о здоровье граждан. Именно последним руководствовались наши федеральные коллеги, когда принимали соответствующий закон о запрете производства и продажи алкоэнергетиков на территории нашей страны», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что при этом производить эту продукцию для экспорта никто не запрещал – так что в этом случае все аргументы представителей бизнес-кругов уже не кажутся столь состоятельными.

«Да, для продажи на территории РФ эти напитки производить нельзя – потому что позиция властей такова, что алкоэнергетики вредны для здоровья наших граждан. И, к слову сказать, – положения того же договора о ЕАЭС позволяют стране вводить на свое усмотрение дополнительные ограничения по тем или иным товарам – если эти товары несут в себе угрозу здоровью жителей», - подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что если кого-то многочисленные исследования, доказывающие вред слабоалкогольных энергетиков, еще не убедили в их опасности, то для России это очевидно.

«Поэтому считаю, что наш закон совершенно оправдан и уместен, и направлен только на заботу о здоровье российских граждан, и при этом оставляет довольно много свободы для экономики – на международных рынках», — заключил Брынцалов.

Производство и оборот алкоэнергетиков в России запретили с 1 января 2018 года.