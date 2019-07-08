РИАМО - 8 июл. Ярославский вокзал стал самым востребованным в Москве с начала 2019 года, сообщает в понедельник «Московский комсомолец».

«Ярославский вокзал стал самым популярным среди пассажиров по итогам первого полугодия 2019 года. Его посетителями стали 34 миллиона человек», – говорится в сообщении.

На втором месте расположился Курский вокзал, его посетили 25 миллионов человек. На третьем – Казанский вокзал с показателем 21 миллион человек.

Далее идут Ленинградский (16 миллионов), Белорусский (11 миллионов), Павелецкий (8 миллионов), Киевский (2 миллиона). У Рижского и Савеловского – по 1 миллиону пассажиров.

Специалисты дирекции железнодорожных вокзалов выяснили, что в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток на вокзалах столицы вырос на 2% и достиг 250 миллионов человек.