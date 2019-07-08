РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Волонтеры Подольска планируют 12 июля отправиться в Тверь на поиски останков девушки из горокруга, которая пропала в 2016 году, сообщила «РИАМО в Подольске» активист и подруга пропавшей Елена Невзорова.

Валентина Нехорошкова пропала в микрорайоне Климовск Подольска в октябре 2016 года. Она жила в частном секторе. В настоящее время полиция задержала сожителя, который подозревается в ее убийстве.

«Мужчина признался в содеянном и сообщил, что закопал ее в Тверской области. Однако он дал информацию с радиусом поиска в 41 километр, принципиально не показывая место захоронения. Уже полиция организовала раскопки на протяжение 15 километров. Но радиус слишком большой, поэтому было решено привлечь добровольцев. Мы отправимся в Тверь 12 июля на ее раскопки. Уже изъявили желание помочь 12 человек из Подольска, а также еще активисты из Твери», – сказала Невзорова.

Она отметила, что волонтеры отправятся на раскопки на двое суток и надеются за это время найти место захоронения пропавшей.

«Мы согласовали данные действия с полицией и нам разрешили помочь. Если кто-то хочет присоединиться, то звоните по телефону: 8(965)444-51-51», – добавила она.