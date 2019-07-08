РИАМО - 8 июл. Выставка-демонстрация агротехнологий в рамках ежегодного праздника «День поля Московской области – 2019» пройдет в Дмитровском городском округе, на ней представят 200 единиц сельхозтехники и новейшие разработки, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Мероприятие состоится в регионе в 24 раз, в этом году его проведут вблизи деревни Карпово. Праздник откроет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В мероприятии примут участие представители правительства Московской области, министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Московской областной думы, Российской академии наук, главы администраций муниципальных образований, органов управления АПК Подмосковья и соседних регионов», – заявил Разин.

На мероприятие приедут сотрудники центра компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, производители сельскохозяйственной техники и оборудования, поставщики средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, студенты и учащиеся вузов, специалисты сельхозпредприятий и организаций АПК и представители Россельхознадзора.

«Программа «Дня поля Московской области» рассчитана не только на аграриев, она станет интересна и полезна для всех жителей региона и столицы. Приглашаю всех на праздник 17 июля», – дополнил глава Минсельхозпрода.

Он пояснил, что в этом году планируется представить более 200 единиц сельскохозяйственной техники и новейшие разработки в области агротехнологий. Будет демонстрироваться оборудование для животноводства, выставочные стенды поставщиков семян, удобрений и средств защиты растений, отечественная и зарубежная техника для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование для подготовки почвы, посева и посадки сельхозкультур.

Одним из ключевых событий мероприятия станет традиционное межрайонное профессиональное состязание среди лучших механизаторов области «Пахарь-2019». В нем поучаствуют больше 60 человек. Мастерство смогут продемонстрировать и студенты в конкурсе «Студент – Пахарь».

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала проверка теоретических знаний. Затем механизаторы выполнят практические задания, в которые войдет пахота и фигурное вождение сельхозмашины. Лучший пахарь получит автомобиль. Остальным участникам соревнований будут вручены ценные призы – мопеды, минимойки и наборы электроинструментов.

Предусмотрена обширная деловая программа.

«Кроме того, это еще один повод презентовать подмосковную продукцию фермерам и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Ее можно будет продегустировать», – заверил Разин.

Для гостей и участников фестиваля будет организована выставка подворий сельских поселений. Там будут представлены достижения сельчан в труде, досуге, творчестве, кулинарии, а также мастер-классы от опытных мастеров-ремесленников, выставка-продажа изделий народных умельцев, самобытные творческие коллективы.

Пройдет награждение участников конкурса «Агро-фото-2019», который проводился Минсельхозпродом области. Призы предоставляет известный «Красногорский завод имени С.А. Зверева» (Зенит).

Гостей также ждут спортивно-развлекательные игры, площадка для сдачи норм ГТО, показательные выступления по рукопашному бою и йоге, джигитовка и танцы на гвоздях, анимационная интерактивная программа для детей. Праздник будут сопровождать выступления музыкальных коллективов.

Организатором «Дня поля» выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области при поддержке министерства образования региона.