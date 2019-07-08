РИАМО - 8 июл. В депутаты Мосгордумы седьмого созыва выдвинулись более 400 кандидатов, на сегодняшний день зарегистрировано почти 80 человек, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Мосгоризбиркома.

«В Мосгоризбирком представили документы для регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва 426 человек. Представили документы на регистрацию 294 человека, зарегистрированы 78», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 15 человек сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.