РИАМО – 8 июл. В подмосковные вузы подано уже 20 тысяч заявлений, в лидеры выбился Московский государственный областной университет (МГОУ), сюда поступило более 12,5 тысяч обращений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Приемная кампания в вузы Подмосковья в самом разгаре. В высшие учебные учреждения региона подано уже 20 тысяч заявлений от абитуриентов», – отметила Забралова.

Она добавила, что больше всего заявлений будущие студенты подали в Московский государственный областной университет – свыше 12,5 тысяч.

«Мы фиксируем высокий интерес среди абитуриентов к областным вузам, популярностью пользуются самые разные направления. Например, во МГОУ и Коломенском ГСГУ больше всего заявлений на преподавание иностранных языков, в Технологическом университете в Королеве большая часть ребят выбирают информационные системы и технологии, в университете «Дубна» лидирует прикладная информатика, а в ГГТУ в Орехово-Зуеве большинство ребят хотят стать специалистами по начальному образованию», – подчеркнула Забралова.

Она добавила, что всего в этом году в регионе выделено 4 тысячи бюджетных мест, конкурс довольно серьезный

На портале «Учись и работай в Подмосковье!» представлена расширенная информация обо всех высших и средне-специальных образовательных учреждениях, а также о тех направлениях, по которым там можно пройти обучение.