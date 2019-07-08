Дождливое лето в Подмосковье дало старт грибному сезону. Некоторые счастливчики режут белые целыми ведрами и рассказывают о полянах свинушек. Однако грибы появились далеко не везде, и следует тщательно выбирать места для «охоты». Обозреватель РИАМО изучила последние отчеты в интернет-сообществе «Грибы в Подмосковье 2019» и странички пользователей в Instagram, чтобы сориентировать грибников.

Павелецкое направление

© Дина Жильцова

Самые грибные места: станции «Белые столбы», «Востряково», «Барыбино», «Привалово», «Шугарово». Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, лисички, сыроежки.

Наталья Хомякова (г.о. Ступино):

«62 белых! Подберезовики не брала, сыроежки люблю».

Татьяна Иштылечева (г.о. Ступино):

«Девчонки и мальчишки, пора вооружаться, лучше косами, белые наступают по всем фронтам!»

Александр Мартов (г.о. Ступино):

«Смотрю, много людей по Каширской дороге собирают и грибами хвастаются. В общем, лесов не знаю, ехал наугад. Решил сойти на платформе «Шугарово». Не прошло и пяти минут, «здрасьте», - первый белый. Заинтриговало. Лес разноплановый, у просеки набрел на осиновик и нашел там кучку рыжих красавцев: трех малышей и двух уже посолидней. Тропки в целом хоженые, попадается в основном молодняк на полянках и опушках, но и в глубине леса свой гриб можно найти. Так в небольших зарослях наткнулся аж на отряд уже зрелых белых вперемешку с подберезовиками.

Подосиновики чистые, как хрустальная слеза, а вот белых основательно облюбовали черви. Даже у маленьких крепышей ножки подъедены, с шляпками дела гораздо лучше».

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Савеловское направление

Самые грибные места: станции «Луговая», «Катуар», «Икша», «Морозки», «Турист», «Власово», «Талдом». Преобладают смешанные и хвойные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, сыроежки, маслята, опята.

Марина Караулова (Дмитровский г.о.):

«Дмитровский - в основном сыроежки. Штучно белый, подберик и вешенки»

Катя Сосновская (Дмитровский г.о):

«Бродили часа полтора по лесам в поселке Некрасовский (станция «Катуар»). Ни мухоморов, ни поганок – при входе в лес сразу стало ясно, что грибов нет. Зато черника в этих лесах обычно мелкая, а тут налилась, крупненькая. Набрали черники и собрали букет ромашек. Только на выходе из леса случайно нашли один молодой крепенький белый. Мне кажется, это был единственный гриб на весь лес!»

Елена Влащенко (Талдомский г.о.): «Поселок Запрудня, Талдомский район – сегодня уже ведро белых!».

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Ярославское направление

Самые грибные места: станции «Софрино», «Пушкино», «Ашукинская», «Калистово», «Абрамцево». Преобладают смешанные леса.

Что собирать: сыроежки, свинушки, опята, маслята, реже – белые, подосиновики, подберезовики.

Елена Знатнова (г.о. Мытищи):

«В Мытищинском районе в окрестностях деревни Беляниново пусто... Только на выходе нас ждал подарок – парочка беленьких. За грибами надо ехать подальше от Москвы, в наших лесах пустота»

Андрей Ватрушкин (г.о. Щелково):

«Щелковский район, окрестности пансионата «Юность», деревни Райки по направлению к Слободе. Прошелся по «своим местам»: два пожилых подберезовика за 4 часа. Рано еще, не теряйте время!»

Анна Васенко (г.о. Черноголовка):

«Насобирала молоденьких маслят в 6 км от Черноголовки. Они обычно не в самом лесу, а по краешку растут».

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Казанское направление

Самые грибные места: станции «Черная», «Гжель», «Бронницы», «Анциферово», «Подосинки», «Фаустово», «Виноградово», «Пески», «Луховицы», «Егорьевск».

Что собирать: подберезовики, подосиновики, белые, маслята, лисички.

Наталья Малышева (Раменский г.о.):

«За три дня подросли малыши-подосиновики. Полведерка набрали за пару часов. Но маленьких еще много...»

Олег Герасимов (Раменский г.о):

«Камрады! Восток области спит. В Гжели нет ничего. Даже поганок».

Иван Савенюк (г.о. Воскресенск):

«Воскресенский район, Виноградово, - грибов нет вообще!!!»

Вадим Свинов (Коломенский г.о.):

«Собирал грибы в районе Каменка - Павлеево. Нашел два подосиновика и немного лисичек. Земля сырая».

Марина Иванова (Коломенский г.о.):

«Белых нет вообще. Лисички маленькие, но все равно собрали. Набрали подберезовиков, брали только чистые. В лесу много осталось... с мяском. Муж один подосиновик нашел, большой, но идеально чистый».

Тамара Козьменкова (Коломенский г.о.):

«Всего пять пупсиков-белых и море счастья, лисички сразу стали неинтересны, хотя шла только за ними. Друзья, думаю, это сигнал..

Молоденькие, чистые, как слеза. Ох и супчик получился! Короче, Коломенская область - лес ельник, но по краю, думаю, пока...».

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Курское направление

© Жека Rover

Самые грибные места: станции «Гривно», «Львовская», «Колхозная», «Чехов», «Серпухов». Преобладает смешанный тип леса.

Что собирать: белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички.

Юлия Пащенко (г.о. Подольск):

«За 3 часа маленькое ведерко набрали. В основном - маленькие белые. Лисичек мало. Попали на полянищу свинух».

Олег Пахомов (г.о. Чехов):

«6 часов сбора - на троих чуть более 100 белых»

Катенька Тюрюньтюрюнь (г.о. Чехов):

«Ну вообще не густо, еле дно прикрыли. Года три назад собирали 2 корзины и пару пакетов, а это несерьезно совсем… 4 часа ходили».

Дмитрий Плотников (г.о. Павловский Посад):

«Вчера ходил, ни одного гриба не нашел».

Татьяна Зверева (г.о. Павловский Посад):

«Павлово-посадский район начинает радовать. Немного лисичек, один масленок, три белых»

Ксения Львова (г.о. Орехово-зуево): «Орехово-Зуевский район: вешенки, опята и две сыроежки. На этом все! Ждем...»

Наталья Шилкина (Богородский г.о.):

«Ногинский район. 4 часа, два разных грибных места и 3 лисенка! Совсем пусто».

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Киевское направление

© Жека Rover

Самые грибные места: станции «Победа», «Дачная», «Бекасово», «Селятино», «Нара», «Зосимова пустынь». Преобладают смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Александра Мельникова (Наро-Фоминский г.о.):

«Сегодня сходили на разведку в Наро-Фоминском районе, рядом с деревней Редькино. Грибов почти нет, даже поганок».

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Белорусское направление

© Жека Rover

Самые грибные места: станции «Жаворонки», «Петелино», «Малые Вяземы», «Голицыно», «Хлюпино», «Скоротово», «Кубинка». Преобладают хвойные и смешанные типы леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, лисички.

Оля Артмайер (Одинцовский г.о.):

«В Одинцовском районе облазили все леса. Грибов нет. Все, что нашли за 4,5 часа, – три грибочка».

Андрей Воденников (Одинцовский г.о.):

«Ну вроде началось и под Звенигородом… Парочка крепеньких белых!»

Grif Grif (Можайский г.о.):

«Грибов очень мало, прошастал 2 часа - и всего 7 грибов! Попался один белый, но весь червивый. Сыроежки не беру, они в основном старые, молодых почти нет, лисичек мало-мало... Но зато встретил ежика!»

Рижское направление

© Владимир Лебедев

Самые грибные места: станция «Опалиха», «Нахабино», «Дедовск», «Снегири», «Холщевики», «Ядрошено», «Румянцево». Преобладают лиственные и смешанные леса.

Что собирать: подберезовики, подосиновики, лисички.

Эльвира Аширова (г.о. Истра):

«За пять часов хождения по лесу в поисках грибов недалеко от станции «Холщевики» нашла только 2 шампиньона, один подберезовик и один белый гриб».

Александр Орлов (г.о. Истра):

«Собирал в окрестностях деревни Парфенки в Истринском районе. 3 часа в лесу. Тотальная пустота! Зато земляники чуть-чуть…»

Наталья Никифорова (г.о. Шаховская):

«Сегодня очень довольная пришла: 17 белых, один подосиновик и 3 подбера. Выкапывала их из-под листвы, маскируются. Точное место даже и не спрашивайте - не скажу. У нас здесь и так грибников много!»

Ленинградское направление

Самые грибные места: станции «Фирсановская», «Подрезково», «Поварово», «Головково», «Покровка», «Фроловское». Преобладают хвойные и смешанные леса.

Что собирать: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди, опята, маслята.

Вячеслав Германовский (г.о. Солнечногорск):

«Гулял близ деревни Ожогино: три часа, две локации, грибов нет! Промок почти до нитки! Встретил... штук пять сыроежек «фтруху», один подбер такой же и польский белый. Нашел один белый приличный, ножка - «фтруху», шляпка девственно чистая, и все!»

Наталия Гулякина (г.о. Клин):

«Два часа под Клином, и на сковородочку лисичек насобирали. А вообще, грибов пока нет».