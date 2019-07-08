РИАМО – 8 июл. На минувшей неделе сотрудники Госжилинспекции Подмосковья выявили более 2 тысяч нарушений жилищного законодательства на территории региона, сообщается на сайте ведомства.

«С 1 по 5 июля 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2037 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 136 предписаний об их устранении и составлено 186 протоколов об административной ответственности», – говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 160 штрафов на общую сумму 2 миллиона 682 тысячи 500 рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Красногорск. Здесь они завели 10 административных дел в отношении ООО «УК «Чкаловская», МУП «РСП», ООО «УК «Протон», ООО «Сервис Дом», ООО «Альтернатива Профи» и ООО «УК «Жилищный Трест и К» за нарушения лицензионных требований, законодательства об энергоэффективности и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции.

В течение прошлой недели жилищные инспекторы обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2 420 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура они обнаружили в 208 домах. Больше всего их расположено в городском округе Красногорск (66). Еще в 113 домах Подмосковья они обнаружили разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Наибольшее их количество находится в городском округе Истра (57).

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – заключается в сообщении.