РИАМО - 8 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что программу «Социальная ипотека» актуализируют осенью, это делается ради того, чтобы молодые специалисты точно понимали, как им можно претендовать на данную льготу.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На нем рассмотрели ряд рабочих вопросов, связанных с ремонтом дорог, обеспечением необходимых лекарств в стационарах, оснащением медицинских учреждений современным оборудованием, а также реализацией программы соципотеки.

«Осенью мы еще раз актуализируем эту программу с нашими коллегами-депутатами, чтобы было четкое понимание, как молодой или опытный учитель, заслуженный врач или человек, который только начинает свою трудовую деятельность в Подмосковье, может претендовать на льготные программы по жилью», – заявил губернатор Московской области.

Воробьев напомнил, что в регионе существует и программа по предоставлению жилья для многодетных семей с семью и более детьми.

«Здесь я также прошу информировать жителей», – подчеркнул он.

Губернатор также коснулся проблемы обманутых дольщиков. На ближайшем совещании в Минстрое рассмотрят вопрос жителей Подольска.

«В Подольске также обратила на себя внимание ситуация с обманутыми дольщиками. Там их порядка 5 тысяч, жители беспокоятся, когда они получат ключи от квартир. Подольск необходимо вынести отдельным пунктом на Стройчас», – резюмировал глава Московской области.

На территории Подмосковья уникальная программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года. Она финансируется исключительно из регионального бюджета. За этот период предоставлены субсидии 1340 специалистам – врачам, учителям, воспитателям, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. В 2019 году планируется выдать 360 сертификатов, часть из них уже выдали.