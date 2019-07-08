РИАМО - 8 июл. Управляющая компания по предписанию Госжилинспекции Подмосковья устранила протечку кровли в многоквартирном доме №16 по улице Воробьевская в Сергиевом Посаде, такое же нарушение устранила и УК из Лотошина в доме №46 по улице Центральная, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители многоэтажек в Лотошине и Сергиевом Посаде обратились в Госжилинспекцию по вопросу протечек кровель домов. Жители верхних этажей дома в Сергиевом Посаде вынуждены были сами подниматься на технический этаж, чтобы сливать воду из емкостей. Управляющая компания на заявления граждан не реагировала. В обращении из Лотошина говорилось, что регулярные затопления и повышенная влажность в квартире привели не только к порче имущества, но и к плохому самочувствию всех членов семьи заявителя.

«Госжилинспекция Подмосковья зафиксировала исполнение предписаний в многоквартирных домах №46 по улице Центральная в Лотошине и №16 по улице Воробьевская в Сергиевом Посаде. Предписания были выданы УК после внеплановых выездных проверок, которые проводились по обращениям жителей вышеуказанных домов», – говорится в сообщении.

В ходе проверки жилого дома в Сергиевом Посаде жилищные инспекторы установили, что ООО «МосОблЭксплуатация» не обеспечило надлежащее содержание кровли.

«А именно, на техническом этаже над указанной квартирой на перекрытиях и перегородках выявлены влажные следы протечек, проникновение атмосферной влаги, на потолке и на стенах в кухне квартиры зафиксированы сухие следы протечек», – уточняется в материале.

МП «Лотошинское ЖКХ» также допустило нарушения в содержании кровли управляемого многоквартирного дома: на потолке и стенах жилой комнаты и коридора квартиры заявительницы, а также подъезда №4 местами имелись свежие следы протечек в виде коричневых разводов, а сам кровельный ковер местами был разрушен.

Планы восстановительных работ управляющими компаниями предоставлены не были, сами работы на момент проверок не велись.

«Организациям предписали устранить выявленные нарушения и их последствия, провести работы по ремонту кровельных покрытий в местах разрушений. Кроме того, в отношении компании из Сергиева Посада и директора УК из Лотошина были составлены административные протоколы о нарушении жилищного законодательства по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ», – отмечается в сообщении.

В то время как дело об осуществлении ООО «МосОблЭксплуатация» предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований находится на рассмотрении в мировом суде, ответственному должностному лицу МП «Лотошинское ЖКХ» уже пришлось за это нарушение платить штраф в размере 25 тысяч рублей.

«Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда предписывают управляющим организациям оперативно устранять протечки в отдельных местах кровли», – напомнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что, если люди вынуждены жить в сырости, а управляющие компании при этом ничего не предпринимают, необходимы меры административного воздействия на коммунальщиков, даже когда предписания исполнены в срок, как было в данных случаях.