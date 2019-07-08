РИАМО - 8 июл. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили работу отдела по вопросам миграции межмуниципального управления МВД РФ «Люберецкое», передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Колокольцев отметил, что в отделе созданы все комфортные условия, которые может предполагать оказание государственных услуг.

«Основная задача для органов внутренних дел - повышение качества оказания услуг, своевременность, сокращение очередей, мы сегодня убедились с руководителем Московской области, что созданы все необходимые условия для того, чтобы максимально быстро и качественно обслуживать население, иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставлять им всю необходимую помощь для оформления», — сказал Колокольцев журналистам.

Губернатор отметил, что такие центры важны для региона.

«У нас в 2013-2014 году была серьезная проблема, жители обращали внимание, что огромное количество мигрантов, которые приезжают сюда работать, жить, совершенно чудовищным образом оформляли документы, все было запутано, конечно, не было компьютеризировано. За это время мы совместно с сотрудниками полиции проделали большую работу», - сказал Воробьев журналистам.

Он добавил, что сегодня действует миграционный центр, который помогает в цивилизованном прозрачном формате оформлять гражданство, вид на жительство, патенты на работу. Вся сумма патента идет в региональный бюджет.

За 4 месяца 2019 года в отделе 53,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства поставлены на миграционный учет по месту пребывания, 13,8 тысячи сняты с миграционного учета. Среднее количество обращений в день —219. Работает три сотрудника.

Как уточняется в пояснительном материале, отдел по вопросам миграции межмуниципального управления МВД РФ «Люберецкое» расположен в здании 1954 года постройки. В 2016-2017 годах здесь сделали ремонт, территорию благоустроили. Отремонтировали помещения, фасад здания и входную группу, оборудовали парковочные места на 18 машин.

Колокольцев вручил отделу по вопросам миграции ключи от автомобиля.