РИАМО – 8 июл. Депутаты Госдумы раскритиковали требование вернуть слабоалкогольные тонизирующие напитки на полки отчественных магазинов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне ряд стран – участниц Евразийского экономического союза поддержал идею о возвращении в продажу алкоэнергетиков на территории России.

«Был ряд исследований, которые доказали их отрицательное влияние на здоровье. Я негативно отношусь к появлению на прилавках любых алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных или в сочетании с энергетиками», – заявил депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Он поясняет, что ограничение продажи слабоалкогольных энергетиков в России являлось верным решением.

«Те, кто сегодня борется с алкоголем или алкоголизмом на территории РФ, положительно восприняли этот запрет», – напомнил Куринный.

Он предполагает, что требования со стороны международной организации не имеют четкой основы.

«Лично я не поддерживаю это возвращение. Не считаю этот запрет нарушающим права третьих лиц и тем более членов организаций. Сегодня Российская Федерация позволяет на своей территории ограничивать оборот слабоалкогольных напитков», – разъяснил парламентарий.

С таким же мнением в интервью агентству выступил и другой член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий.

«Я сторонник сохранения того, чтобы ограничения в продаже слабоалкогольных энергетиков по-прежнему существовали. Есть доказанные, обоснованные медико-биологическими исследованиями данные, которые говорят о том, что употребление этих напитков приносит вред», – заявил депутат.

В первую очередь слабоалкогольные напитки в основном употребляют молодые люди, поэтому именно молодежь находится под ударом и нуждается в защите.

Ранее стало известно, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует поднять вопрос о снятии действующего в России запрета на оборот и производство слабоалкогольных тонизирующих напитков. Некоторые участники ЕАЭС полагают, что российские власти создали дополнительный барьер для оборота данной продукции на рынке союза. Выпуск и продажа алкогольных энергетиков были запрещены в РФ с 1 января 2018 года.