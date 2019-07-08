РИАМО – 8 июл. Более 15 тысяч жителей Подмосковья посетили первую акцию Госжилинспекции «Школа ЖКХ нашего двора», в которой приняли участие 626 управляющих организаций из всех муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Праздничные дворовые мероприятия были организованы в 446 точках Московской области. Главная цель акции – сделать максимально доступной для жителей Подмосковья информацию о работе ЖКХ региона. Помимо сотрудников Госжилинспекции, в мероприятии приняли участие сотрудники министерства благоустройства, энергетики, Госадмтехнадзора, Фонда капремонта, АО «Мособлгаз», ООО «МособлЕИРЦ», АО «Мосэнергосбыт», региональные операторы по обращению с ТКО, специализированные организации, обслуживающие газовое и лифтовое оборудование.

«Школа ЖКХ нашего двора» расширила формат прежней акции Госжилинспекции «День открытых дверей в управляющих компаниях». У жителей Подмосковья теперь появилась возможность получить ответы сразу на все вопросы из области ЖКХ, а не только на те, что входят в компетенцию Госжилинспекции. Это и новые принципы обращения с ТКО, и благоустройство городской среды, и правила эксплуатации квартирного газового оборудования, и многое другое. Перенос места проведения из офисов УК во дворы сделал акцию максимально доступной и открытой, а креативный творческий подход к организации дворовых праздников создал по-настоящему праздничную атмосферу», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В Богородском горокруге 23 управляющие компании объединились для организации праздника в парке Волхонка с выступлением эстрадно-духового оркестра, интерактивными играми и конкурсами для детей. Посетителей акции ждали выступление диджея и шоу мыльных пузырей. УК «Школьная» предложила юным жителям Ивантеевки украсить себя аквагримом, а АО «Люберецкая управляющая компания» пригласило жителей дома №9 по улице 3-е почтовое отделение испить чаю из настоящего самовара.

Федина приняла участие в акции «Школа ЖКХ нашего двора» в двух муниципалитетах. В деревне Боброво Ленинского района она посетила двор дома №11 корпус 1 по Крымской улице. Здесь управляющие компании угощали жителей гречневой кашей, чаем и сладостями, организовали для детей развлекательную программу. В ходе визита Ольга Николаевна ответила на вопросы, касающиеся содержания и ремонта домов, а также начислений жилищно-коммунальных платежей.

После этого Федина проверила ход строительства здания школы, которая должна открыться в микрорайоне 1 сентября 2019 года.

После этого она посетила Подольск. На площадке «Школы ЖКХ нашего двора» она ответила на вопросы жителей дома №11 по улице Генерала Смирнова, после чего приняла участие в приемке работ по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №17А.