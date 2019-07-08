РИАМО - 8 июл. В столичном аэропорту «Шереметьево» к 1 сентября могут ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП), строительство которой идет с 2009 года, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора по производству АО «Шереметьево» Андрей Никулин.

«Сейчас 35% рейсов прибывают не по расписанию, если бы мы третью полосу запустили год назад, то на сегодняшний момент у нас пунктуальность прилета выросла бы до 90%. <…> Тот срок, который нам обозначило министерство транспорта и Росавиация – 1 сентября (ввод ВПП-3 – ред.)», – сказал Никулин.

Он отметил, что пунктуальность рейсов на вылет в аэропорту «Шереметьево» составляет около 93-94%.

Создать третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьеве» решили в 2009 году. Объект должны были построить к началу чемпионата мира по футболу FIFA, который проходил в России летом 2018 года, но не успели. Дефицит средств на строительство ВПП-3 в 2018 году составил 7,5 миллиардов рублей.

В июне 2018 года министр транспорта России Евгений Дитрих заявлял, что строительство полосы должны закончить до конца года. При этом он подчеркивал, что данный вопрос является непростым и есть ряд проблем со строительством объекта.

Позже сроки ввода вновь перенесли. В декабре прошлого года сотрудник пресс-службы «Шереметьева» сообщал, что третью взлетно-посадочную полосу введут в эксплуатацию в 2019 году.