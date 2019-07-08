РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. День разъяснений тарифов на вывоз ТКО проведут в подмосковном Красногорске 13 июля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Ведущие эксперты министерства жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники администрации городского округа, представители ООО «МособлЕИРЦ», ПАО «Мосэнергосбыт», «Рузского регионального оператора» расскажут о порядке формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, ответят на вопросы о раздельном сборе ТКО», – говорится в сообщении.

День разъяснений пройдет 13 июля в 12:00 в актовом зале администрации Красногорска по адресу: улица Ленина, дом №4.

Предварительную регистрацию можно пройти на сайте министерства ЖКХ региона или непосредственно перед встречей.