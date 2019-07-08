РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. Подрядчиком для строительства новой школы на Бородинском бульваре в подмосковном Подольске стала компания ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест на Бородинском бульваре в Подольске контракт на проведение строительно-монтажный работ заключен с ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ». В школе будут предусмотрены все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В рамках проекта будет возведено четырехэтажное здание, рассчитанное на 1100 учащихся и разделенное на блоки. В новом образовательном учреждении запроектированы классы для урочной и внеурочной деятельности, мастерские, пищеблок, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

Также проведут благоустройство прилегающей территории, где появятся физкультурно-спортивная зона с оборудованными площадками для командных игр, места для отдыха и учебно-опытные зоны для учащихся.

Здание оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения. Завершить строительство школы планируется в 2021 году. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств областного и муниципального бюджетов.