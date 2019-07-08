РИАМО - 8 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал указание снести старый туберкулезный диспансер в Подольске, на его месте разместят благоустроенный парк.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено теме благоустройства общественных пространств.

«В Подольске необходимо снести старый туберкулезный диспансер. Сейчас он уже не работает. Здесь тоже в контексте благоустройства мы должны проделать соответствующую работу», – сказал Воробьев.

Губернатор дал распоряжение оказать всеобъемлющую поддержку по данному вопросу.

«Указание и главе, и профильным нашим службам – оказать максимальную поддержку, потому что на этом месте будет парк, где жители смогут проводить время комфортно и с удовольствием», – заключила глава региона.