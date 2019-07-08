РИАМО - 8 июл. Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС в понедельник открыл программу повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» для 130 государственных и муниципальных служащих Московской области, говорится в сообщении пресс-службы центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС.



В первый учебный день перед слушателями выступила директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

«Внедрение цифровых технологий создает новые условия работы, заставляет серьезно переучиваться под новые компетенции. Благодаря программе вы получите знания и инструменты, которые можно использовать, чтобы цифровизация в Московской области развивалась быстрее и чтобы вы понимали свое место в цифровой экономике и в госуправлении будущего», — сказала Ткачева.

Московская область стала третьим регионом, с которым начал работу центр. Обучение уже прошли 504 государственных и муниципальных служащих Тульской и Мурманской областей.

Курс будет проходить в течение трех дней. Программа состоит из лекционных и практических занятий. Среди спикеров — эксперт по управлению клиентским опытом, бизнес-тренер Максим Паратунов, руководитель административного направления проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Аналитического центра при правительстве Олеся Сафонова, эксперт Аналитического центра при правительстве Егор Крюнькин, директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов, директор по направлению «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрей Сельский и эксперт центра по дизайн-мышлению Ольга Линник.

В 2019 году программы центра пройдут 40 человек уровня заместителей федеральных министров и заместителей руководителей федеральных служб, 1050 руководителей и участников проектных офисов по цифровому развитию, представляющие все регионы РФ, 7390 государственных и муниципальных служащих очно и еще 5 тысяч дистанционно.