РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили троих водителей в состоянии опьянения на дорогах округа в ходе рейда за прошедшие выходные, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«За прошедшие выходные дни, 6 и 7 июля, на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску было выявлено три случая управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия одного из них квалифицированы в соответствии с уголовным законодательством – он повторно сел нетрезвым за руль, будучи ранее уже привлеченным за аналогичное нарушение в административном порядке.

Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих людей.