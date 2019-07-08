РИАМО - 8 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов обязательно прислушиваться к мнению жителей при благоустройстве территорий и тесно взаимодействовать с ними по данному вопросу.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено теме благоустройства общественных пространств, в том числе дворовых территорий. Работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обязательным учетом мнения жителей.

«Очевидно, что у нас высокая востребованность работы по рекреационным зонам, общественным пространствам. Нужно очень активно ее вести вместе с главами, обязательно советоваться с жителями, какие элементы и дополнительные мероприятия необходимо проводить в уже благоустроенных местах», – сказал Воробьев.

Важной темой губернатор также назвал благоустройство дворовых территорий в муниципалитетах.

«Еще одна актуальная тема, которую мы видим по сообщениям в «Добродел» и центр управления регионом – благоустройство дворов. Нам надо информировать, какие дворы будут благоустроены, что в них изменится. Главам необходимо тесно взаимодействовать с управдомами и активными жителями», – подчеркнул глава региона.

По поручению губернатора в Подмосковье ведется комплексное благоустройство не менее 10% дворовых территорий ежегодно. В адресный перечень традиционно включаются объекты, выбранные по итогам голосования на портале «Добродел».

В соответствии с утвержденной концепцией в перечень обязательных элементов, которые устанавливаются во дворах, входят парковочные места, информационные стенды, контейнерные площадки для сбора мусора, освещение, озеленение, лавочки, урны, детские игровые площадки.