РИАМО - 8 июл. Во дворе дома №9 по улице Дзержинского в Коломенском округе установили новую игровую площадку с комплексом для занятий воркаутом, урнами, лавочками, информационным стендом, обустроены экопарковка и контейнерная площадка, смонтировано освещение, всего в 2019 году в муниципалитете благоустроят 34 двора, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Двор стал выглядеть значительно лучше, чем раньше. Мы ждали благоустройства несколько лет, и сейчас очень довольны результатом», — сказала жительница дома №9 по улице Дзержинского Любовь Чикунова.

Глава Коломенского округа Денис Лебедев отметил, что все работы были заранее согласованы с жителями и важно, что результат им понравился.

«Каждый год по поручению губернатора мы благоустраиваем 10% от общего количества дворов. Особое внимание – на детские площадки. Они должны быть безопасными, комфортными и интересными для детей», - добавил глава муниципалитета.

В этом году в округе будут благоустроены 34 двора, и установлены пять детских игровых площадок по программе губернатора «Наше Подмосковье».