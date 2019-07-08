РИАМО – 8 июл. Врачи ветеринарной станции в подмосковном Домодедове спасли жизнь ястребу, своевременно прооперировав его травмированное крыло, сейчас птица находится на реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ветеринарную станцию по городским округам Домодедово и Подольск Главного управления ветеринарии Минсельхозпрода Подмосковья поступил необычный пациент – ястреб. Раненую птицу нашла в поле Домодедова местная жительница. Она поймала ястреба и привезла в ближайшую ветеринарную клинику.

«Ветврачи правильно и своевременно прооперировали травмированного дикого пернатого, сейчас его жизнь вне опасности. У крылатого хищника было травмировано крыло. Скорее всего он зацепился за ветку, не поделил территорию с местными пернатыми или натолкнулся на препятствие, преследуя добычу» – сказал глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Ястребу в клинике сразу дали имя – Брюс. Подобные птицы обитают преимущественно в лесных местностях и распространены почти по всей Евразии. Их добычей являются птицы малой и средней величины. Сейчас Брюс активно проходит реабилитацию в ветеринарной станции и идет на поправку.

«Уже через пару недель птица будет полностью здорова и, скорее всего, отправится на волю», – добавил Разин.