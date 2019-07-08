РИАМО – 8 июл. Суд привлек к ответственности организацию в Московской области, не оплатившую штраф в установленный срок, предприятие реализует в городском округе Чехов мясную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2018 года управление совместно с Чеховской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Викс». Организация осуществляет деятельность по реализации мяса и мясопродуктов по адресу: городской округ Чехов, деревня Крюково, дом 1.

«В результате проверки были выявлены нарушения технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», а именно: при реализации охлажденного мясного сырья не соблюдался температурный режим; разделочные ножи не промаркированы, место для хранения ножей (стерилизатор) отсутствовало», – отмечается в сообщении.

В ноябре 2018 года за нарушение ветеринарного законодательства ООО «Викс» было привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

«За неуплату административного штрафа в срок, управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, материалы дела направлены в судебный участок № 267 Чеховского судебного района Московской области для принятия решения», – уточняется в материале.

В июне 2019 года решением мирового суда ООО «Викс» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа – 200 тысяч рублей.