РИАМО – 8 июл. Подмосковье выделило порядка 3 миллионов рублей пострадавшей от масштабного паводка Иркутской области, средства пойдут на восстановление объектов социнфраструктуры и жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На прошлой неделе на встрече с председателем совета Московского регионального союза потребительской кооперации была заявлена готовность вложить крупные денежные средства, чтобы помочь устранить последствия наводнения», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В свою очередь председатель МСПК Вячеслав Губин выразил уверенность, что кооперация сможет выделить на помощь около 3 миллионов рублей.

«Собранные средства планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов», – добавил он.

Так, в понедельник было получено подтверждение, что денежные средства направлены.

С 27 июня в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного паводка, который подтопил больше двух тысяч домов в трех районах. В Тулуне 28 июня поднявшаяся вода разрушила дамбу, затопила свыше 800 домов, водозабор и участок автотрассы. 29 июня движение по федеральной трассе «Сибирь» около Тулуна было закрыто. К 1 июля его частично восстановили.

Власти РФ выделили на компенсации жертвам наводнения миллиард рублей. Семьям погибших (по последним данным, жертвами бедствия стали 23 человека) выплатят по миллиону, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.