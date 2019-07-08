© РИАМО
, Мария Ипполитова
Самое романтическое время на Останкинской башне – после заката, когда с высоты 340 метров можно наблюдать за звездами. С июня на открытой смотровой работает выездная обсерватория. В июле запланировано шесть сеансов проекта «Астрономический час с Московским планетарием». Обозреватель РИАМО поднялась вечером на Останкинскую башню и узнала, что можно увидеть в телескоп.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Обсерватория в Останкинской башне открылась в июне в рамках сотрудничества с Московским планетарием. В этом году планетарию Москвы исполняется 90 лет. К его юбилею решили провести сеансы наблюдения за звездами на одной из самых высоких точек в Москве.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Первый июльский сеанс наблюдения прошел 7 июля. Основное условие – смотреть в телескоп после захода солнца, ведь именно в это время можно увидеть Луну, Юпитер и Сатурн в различных фазах в зависимости от даты наблюдения. По словам астронома, при хороших погодных условиях в это время также можно увидеть яркие звезды Вега, Арктур и Альбирео.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
С земли рассмотреть астрономические объекты мешает застройка, а сеансы на высоте открывают широкий горизонт для наблюдений и лишают всех препятствий.
Даты наблюдений подбираются исходя из того, чтобы Луна была в фазе первой четверти – именно в это время на нее свет падает сбоку, и она кажется объемной.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Наблюдать звезды с высоты Останкинской башни можно с 21:00 до 23:00.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
По словам астронома, яркие объекты – Луна и Юпитер – видны на небе, даже когда солнце не село. Но, когда небо становится более темным, их контраст возрастает и наблюдать объекты становится интереснее.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Чтобы увидеть туманности и звездные скопления, небо должно быть как можно более темным.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
К сожалению, сейчас в Москве белые ночи - они не такие светлые, как в Петербурге, но полноценно темная ночь не наступает.
«Это потому что мы расположены на севере и солнце уходит за горизонт на небольшую глубину, всего лишь на 11 градусов, и из-под горизонта оно продолжает подсвечивать небо», - объясняет астроном.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Но у белых ночей есть и преимущества – можно увидеть так называемые серебристые облака. Это белесые волны на фоне подсвеченного неба.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Закатом на открытой смотровой площадке лучше всего любоваться без специальной техники, так как наблюдать его в телескоп может быть вредно для глаз.
«Среди астрономов даже есть такая, шутка, что на солнце в телескоп можно посмотреть только два раза – предпоследним глазом и последним», - рассказывает астроном.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Следующие сеансы наблюдения будут проводиться 10, 12, 14, 17 и 19 июля. Попасть на них можно бесплатно по билету на Останкинскую башню.
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