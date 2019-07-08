К сожалению, сейчас в Москве белые ночи - они не такие светлые, как в Петербурге, но полноценно темная ночь не наступает.



«Это потому что мы расположены на севере и солнце уходит за горизонт на небольшую глубину, всего лишь на 11 градусов, и из-под горизонта оно продолжает подсвечивать небо», - объясняет астроном.