РИАМО – 8 июл. Начальник отдела МВД по Басманном району столицы Сергей Васильев уволен по результатам служебной проверки, сообщает РИА Новости.

«Он был уволен по результатам проверки», – заявил сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что увольнение связано с делом «лимонадного отравителя».

26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении молодых людей транквилизаторами в центре Москвы с целью хищения их имущества, вначале задерживался оперативниками, однако был отпущен, после чего совершил еще несколько преступлений.

«С санкции суда Сабанов находится под арестом», – подчеркивается в сообщении.

О серийном отравителе ранее рассказало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по сведениям журналистов, стала его жертвой.

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи.

«Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества – феназепам и клозапин, а также трамадол», – дополнили в МВД.

Мужчина знакомился со своими жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку. Когда людям становилось плохо, злоумышленник обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек, на данный момент установлены 11 потерпевших. «Московский отравитель» орудовал в популярных среди молодежи местах.