РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео наезда на перебегавшего дорогу семилетнего ребенка, ДТП произошло в поселке Кузнечики Подольска 7 июля.

На видеозаписи видно, как мальчик перебегает проезжую часть, а из-за припаркованной машины выезжает черный легковой автомобиль, который сбивает ребенка. В результате аварии мальчик упал на землю, но после поднялся и отошел с дороги в сторону.

Как сообщили ранее в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, авария произошла во дворе дома №7 поселка Кузнечики 7 июля днем. Семилетнего ребенка сбил автомобиль KIA Ceed. В результате аварии мальчик с сотрясением головного мозга был госпитализирован.

Внезапное появление на проезжей части пешехода было неожиданным для водителя, тем более обзор закрывали припаркованные во дворе автомобили, уточнили в Госавтоинспекции.