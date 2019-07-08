РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина потребовала от управляющих компаний, работающих в микрорайоне Павшинская пойма, предоставить администрации графики погашения задолженности перед котельной, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В администрацию горокруга на заседание оперативного штаба вызвали управляющие компании, которые обеспечивает котельная «Павшино». По поручению Эльмиры Хаймурзиной, УК должны в срок до завтра, 9 июля, предоставить администрации гарантийные письма с графиком погашения своих задолженностей перед котельной и отчетом о проделанной претензионной работе с должниками», – говорится в сообщении.

Долг жителей микрорайона Павшинская пойма за коммунальные услуги превышает 200 миллионов рублей. Долг управляющих компаний перед котельной – более 160 миллионов рублей.

«В четверг (4 июля – ред.) в 68 домов микрорайона была прекращена подача горячей воды из-за образовавшегося у котельной долга перед федеральными поставщиками. Администрация ведет переговоры с поставщиком ресурсов для скорейшего восстановления горячего водоснабжения в дома микрорайона Павшинская пойма», – заключается в сообщении.