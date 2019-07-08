РИАМО - 8 июл. Межрегиональный туристский маршрут Серпухов - Поленово - Тула запустят осенью, в августе состоится его презентация для туроператоров, сообщила в ходе рабочей встречи с представителями турбизнеса руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В Серпухове в понедельник прошла рабочая встреча с представителями турбизнеса Московской и Тульской областей по вопросу запуска межрегионального маршрута Серпухов - Поленово - Тула. Участники обсудили концепцию нового туристского продукта, его атрибуты, целевую аудиторию и позиционирование.

«В августе запланирован пресс-тур для федеральных и региональных туроператоров, а также для СМИ. Также в августе будут готовы варианты брендбука. Туроператоры могут рассчитывать на поддержку в его продвижении со стороны правительства», - сказала Галкина.

Она добавила, что запустить маршрут для туристов планируется осенью.

Маршрут Серпухов - Поленово - Тула - первый совместный туристский продукт Московской и Тульской областей. Он будет представлять собой готовую программу с пребыванием в обоих регионах и знакомить путешественников со знаковыми достопримечательностями.