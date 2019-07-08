РИАМО – 8 июл. Московская областная дума проведет конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», подать заявку можно будет с 15 сентября по 15 октября, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Соответствующее постановление принято на 90-м заседании Мособлдумы.

«Конкурс будет проведен в рамках празднования Года театра, а также в целях воспитания ответственного отношения к окружающей среде и поощрения талантливых школьников и творческого потенциала педагогов», – отмечается в сообщении.

К участию допускаются обучающиеся первых-десятых классов. Численность творческих коллективов – от 7 до 15 человек. Будет проведено три этапа: муниципальный, региональный, и заключительный, подчеркивается в материале.

Запланировано три номинации: «Лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль»; «Лучший драматический спектакль»; «Лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль».

«Подать заявку можно будет с 15 сентября по 15 октября 2019 года», – заключается в пресс-релизе.