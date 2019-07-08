РИАМО - 8 июл. Мужчину, который заперся у себя в квартире на северо-востоке Москвы и отказывался пускать судебных приставов, уговорили сдаться полиции, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

В дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который заперся в квартире дома на улице Октябрьская, и отказывался открыть дверь судебным приставам.

«На место прибыли сотрудники полиции, которые в ходе переговоров убедили его открыть дверь. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», – отмечается в сообщении.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина закрылся в квартире в Москве и угрожает себя взорвать гранатой, так как к нему пришли приставы по поводу долга.