РИАМО - 8 июл. В столице открылся надземный пешеход­ный переход с траво­латорами, связывающий станцию метро «Технопарк» со строящимся тематическим парком развлечений «Остров Мечты», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Общая длина перехода составляет 222 метра, в том числе рукав от станции метро к «Острову Мечты» через проспект Андропова имеет длину 167 метров. Главной особенностью перехода, отличающей его от аналогичных сооружений на других магистралях города, являются траволаторы длиной 60 метров.

«В Москве ежегодно открывается примерно 30 новых пешеходных пере­ходов. Но этот переход – особенный, уникальный. Мы оснастили его траво­латорами. Для мам и пап, бабушек и дедушек это облегчит путь. А для детей траволаторы станут первым бесплатным аттракционом на пути к парку «Остров Мечты», – сказал на церемонии открытия в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Он также добавил, что строительство парка вышло на финишную прямую.

«Крупнейший крытый парк развлечений в Европе станет еще одним прекрас­ным подарком москвичам и точкой притяжения для туристов», – заключил градоначальник.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме на юге Москвы.

Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и персонажей, созданных российскими художниками. Тематический парк объединит на своей территории более 40 развлечений.

Открытие первой очереди парка запланировано на осень 2019 года.