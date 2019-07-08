РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Пенсионерам подмосковных Люберец в рамках акции «СпортСоцЧас» добавили бесплатные тренировки по четвергам, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Ассоциированный член «РосМолСпорт Московской области» фитнес-клуб AVRORA FITNESS расширил возможность бесплатного посещения в рамках акции «СпортСоцЧас» для пенсионеров. Теперь пенсионеры смогут заниматься бесплатно еще и по четвергам в клубе с 10:00», – сказал Агаджанян.

Фитнес-клуб находится по адресу: Люберцы, улица Митрофанова, дом №22, корпус 2. Бесплатные тренировки в данном клубе также проходят для подростков, многодетных семей и пенсионеров по воскресеньям с 10:00.

Бесплатные занятия проходят и в фитнес-клубе RE:fit по адресу: улица Инициативная, дом №13. По средам с 16:00 там могут заниматься подростки. В другом филиале клуба по адресу: улица 8 Марта, дом №59 подростки могут заниматься по пятницам с 16:00.