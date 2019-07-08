РИАМО - 8 июл. Во вторник, 9 июля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, посвященная итогам работы парламента в весеннюю сессию.

Среди вопросов, которые планируется осветить:

– наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2019 году;

– мероприятия областного парламента в текущем году;

– планы Думы на осеннюю сессию.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

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